Ayudas de 456.500 euros para agricultores y ganaderos afectados por los incendios en Castilla y León

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha publicado una orden para la concesión de 83 subvenciones directas destinadas a agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios forestales de este verano. La ayuda total asciende a 456.500 euros.

Cada beneficiario recibirá un pago único de 5.500 euros para compensar pérdidas de producción, ganado o colmenas. El dinero también podrá utilizarse para rehabilitar instalaciones, como construcciones y cercados dañados, con el objetivo de proteger las explotaciones y mantener la actividad económica en las zonas afectadas.

Según la orden, esta cantidad inicial de 5.500 euros podrá incrementarse en el futuro si los daños superan este importe, en función de la superficie agrícola afectada, el número de animales perdidos o las infraestructuras destruidas.