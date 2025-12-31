Ayudas de hasta 90.000 euros para la prevención de daños en montes y silvicultura

La Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León notifica ayudas que oscilan entre 18.000 y 90.000 euros a ejecutar en cinco años para la prevención de daños y silvicultura.

Estas subvenciones se enmarcan dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y cuentan con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El objetivo principal de esta convocatoria es doble. Por un lado, financia la redacción de un plan quinquenal que detalle las actuaciones necesarias de prevención y mejora forestal y por el otro lado, cubre la ejecución de dichas labores durante los cinco años de vigencia del plan, asegurando así una gestión constante y planificada de los montes.

Las ayudas están diseñadas para ofrecer estabilidad económica a los gestores forestales, con importes significativos distribuidos en el tiempo. Los beneficiarios podrán recibir entre un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 90.000 euros para el conjunto de los cinco años; la ayuda se fragmentará en cuotas anuales de entre 6.000 y 18.000 euros. Para garantizar un ritmo de trabajo constante, la ley estipula que la diferencia de gasto entre una anualidad y otra no puede superar el 10%.

La normativa contempla una flexibilidad especial para obras de mayor envergadura, como la construcción de depósitos. En el caso de que el coste de estas infraestructuras supere el máximo anual permitido (18.000 €), el beneficiario deberá programar su construcción en una única anualidad, sin poder incluir otras labores de selvicultura en ese mismo ejercicio.