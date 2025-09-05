Las ayudas por los incendios se extienden al sector cinegético con la incorporación de dos líneas de apoyo

La Junta de Castilla y León ha ampliado el plan de ayudas para los territorios afectados por los incendios, con el objetivo de compensar los daños y reactivar la economía local. Las nuevas medidas, que se suman a las ya aprobadas el pasado agosto, se centran en el sector cinegético, una vez evaluado con mayor precisión el impacto de los incendios.

El acuerdo, que busca la recuperación social y económica de las zonas dañadas, incluye dos líneas de apoyo específicas:

Nuevas ayudas aprobadas

Ayudas para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la Reserva Regional de Caza de Riaño : Destinadas a compensar la pérdida de ingresos por los derechos de caza, un recurso económico clave para estos municipios.

Ayudas a cotos de caza: Para aquellos cotos que hayan visto afectada más del 50% de su superficie, con el fin de compensar los gastos por las tasas de las matrículas de la temporada 2025-2026.

Estas nuevas actuaciones se regirán por las mismas condiciones ya establecidas en el Acuerdo del 20 de agosto. Con esta ampliación, la Junta reafirma su compromiso con los municipios y los sectores afectados, combinando la restauración ambiental con la recuperación de los territorios.