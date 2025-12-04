Ayudas "mal repartidas" para compensar el daño por los incendios que arrasaron este verano con más de diez mil hectáreas en la provincia de Salamanca

Cuatro meses después de uno de los mayores estragos a los que ha tenido que enfrentarse la provincia de Salamanca en los últimos años, los incendios forestales, y donde los ganaderos han sido el sector más perjudicado, surgen las valoraciones de las ayudas económicas, con algo en común: "Un reparto muy malo".

El Gobierno notificaba este martes el inicio del pago de más de 27,8 millones de euros en ayudas directas a 9.679 agricultores y ganaderos de toda España, de los que 8,7 millones de euros corresponden a profesionales de Castilla y León afectados por los grandes incendios forestales desatados el pasado 15 de agosto.

El grueso de la ayuda (21,5 millones de euros), señalan fuentes del MAPA, lo percibirán 3.446 afectados: más de 7,7 millones de euros son para Castilla y León; los otros 6,3 millones corresponden a la elevación de la subvención por la contratación del seguro agrario, hasta el 70% del coste de la póliza que lo recibirán 6.647 titulares de explotaciones que verán cubierto parte del coste de su seguro agrario (más de un millón de euros de esta ayuda vulve a ser para Castilla y León). Los jóvenes agricultores y ganaderos ubicados en las zonas afectadas, que hayan iniciado su actividad en el año 2025 y hayan presentado por primera vez la solicitud única de la PAC en esta campaña, tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.

En este aspecto, Diaman Holgado, uno de los ganaderos afectados por el incendio de Cipérez, reconoce que "nos tienen aprobada una ayuda de 10.000 euros por ganadero". En algunos casos se suman 6.000 euros para aquellos que tuvieran contratado seguro.

A mayores, la Junta de Castilla y León ya repartió 5.500 euros por cada ganadero y la Mancomunidad de Vitigudino también ha repartido paquetes de paja entre los afectados que estuvieran empadronados. Hasta aquí, Diaman señala que las ayudas "son buenas". Sin embargo, hay ciertas dudas que los ganaderos exponen y también quejas.

Ganado en las zonas quemadas durante el incendio de Cipérez | Belén Hurtado

Entre las principales dudas y a la par miedos, es si estas ayudas se tienen que desgravar cuando haya que hacer la declaración de la renta, algo que señalan como "un problema". Respecto a las quejas, o más bien reproches, lamenta que "en el reparto de paja la Junta ha dado lo mismo al que se le ha quemado mucho que al que se le ha quemado poco". En su caso, a Diaman se le quemó el 55% de la finca, correspondiendole a mayores de la ayuda económica 3.000 kilos de paja, es decir 9 paquetes de la Junta de Castilla y León, porque manifesta que "yo no quise la paja que otros compañeros estaban donando. No quería que se sacrificarán por mí cuando ya me habían dado una ayuda, pero hay gente que ha hecho negocio con el fuego y ha aprovechado a pedir ayudas por todo".

Por otro lado, agradece que el Gobierno "haya levantado la mano" en el sentido de que sí les deja tener el ganado en los terrenos que fueron afectados por el fuego: "Se agredece que hayan sido flexibles en este aspecto porque sino no teníamos dónde llevar a nuestro ganado, además ahora ya esas hectáreas afectadas también las podemos meter en la PAC que hagamos a partir de febrero, que al principio tampoco dejaban". Igualmente asegura, que con las lluvias el terreno ha brotado, aunque insiste en que la mayor pérdida ha sido el monte, explicando que "todavía no nos dejan retirar los árboles quemados que quedaron en pie".

Ganaderos y amigos en las zonas quemadas durante el incendio de Cipérez | Belén Hurtado

La finca de Ernesto Melgar que está en Espadaña fue deborada por las llamas del incendio de Cipérez. Él lo perdió todo, naves, maquinaria, alimento para el ganado y hasta un vehículo, sumado a las 100 hectáreas de pasto que se convirtieron en ceniza. Expresa que "lo único que he recibido de momento es la ayuda que me dieron de 5.500 euros de la Junta de Castilla y León, de lo demás económico nada, y material un camión de paja y 12 pacas de forraje y alimentos que me han dado gente conocida y amigos". Explica que "todavía estamos pendientes de la valoración de las naves y ya han venido también a inspeccionar los alambrados".

Respecto a las ayudas provenientes de la Mancomunidad de Vitigudino dice que "a mí no me ha tocado nada porque estoy empadronado en Villares de Peralonso y como no pago ningún impuesto de basura ni estoy empadronado en la mancomunidad parece ser que no me pertenece nada". En cuanto a las donaciones por parte de las organzaciones agrarias afirma que "han hecho un reparto muy malo porque han dado hasta siete y ocho camiones de paja a gente que no se le había quemado casi nada". Añade que "a mí se me han quemado las 100 ha que tengo. Al principio han sido meses difíciles, de ánimo sobre todo. Ahora parece que el campo ha mejorado, por lo menos el pasto ya no está negro".