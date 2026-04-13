Bajada generalizada de los cereales en la lonja de Salamanca
Consulta todas las cotizaciones de las distintas mesas de este 13 de abril
La Lonja de Salamanca ha determinado este lunes 13 de abril la bajada generalizada de los cereales. Si ya la semana pasada bajó el trigo, esta vez lo hacen todos los cereales en cotización. Así bajan 2 euros el trigo, la cebada, el centeno y el triticale. La avena baja 1 euro mientras que el maíz se mantiene y repite la cotización de la semana anterior.
En cuanto a la mesa de ovino la estabilidad ha mandado esta semana y se mantienen todos los precios de la anterior en todas las categorías.
Por su parte, en la mesa de bovino de carne se han bajado dos céntimos los machos menores de 12 meses, las terneras de más de 270 kilos y los añojos. El resto de categorías repiten las cotizaciones de la semana anterior. En cuanto al vacuno de vida también se repiten los precios.
La mesa de porcino se mantiene también estable este lunes. Solamente suben dos céntimos los lechones de ibérico.
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