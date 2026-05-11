Bajan los corderos y se mantiene el cereal en la Lonja de Salamanca

La Lonja de Salamanca ha determinado en la mañana de este lunes una bajada del precio de los corderos y del vacuno, mientras el cereal mantiene la estabilidad de precios iniciada la semana pasada.

Así, la mesa de cereal ha repetido todos los precios sin oscilaciones apostando por la estabilidad. Tras varias semanas de bajada, esta mantienen las cotizaciones de la anterior en la que los vocales ya apostaron por no tocar los precios y mantenerse a la espera.

Mesa de cereales lonja de Salamanca 11 de mayo de 2026

Por su parte, en la mesa de ovino la tendencia ha sido bajar los precios de los corderos de menor peso. Así, todos los de menos de 25 kilos han bajado 10 céntimos de euro el kilo en vivo, mientras que el resto mantienen las cotizaciones establecidas la semana pasada.

Mesa de ovino lonja de Salamanca 11 de mayo de 2026

En la mesa de vacuno también se han bajado todas las cotizaciones entre 3 y 5 euros. Así, los que más bajan son los machos menores de 12 meses y los añojos. Por su parte, bajan 3 céntimos las hembras de menos de 12 meses, las terneras de más de 12 meses, los erales, los toros y las vacas.

Mesa de bovino de carne lonja de Salamanca 11 de mayo de 2026