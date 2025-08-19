Bruselas aprueba la simplificación de la PAC para beneficiar los intereses del sector agrario español

La Comisión Europea ha aprobado la primera modificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, una medida solicitada por el Ministerio de Agricultura para simplificar y flexibilizar la aplicación de las ayudas en España. Los cambios buscan beneficiar al sector agrario, facilitando el acceso a los fondos y adaptando las normativas a las necesidades del campo.

Entre los ajustes aprobados, destacan:

Sistemas agrovoltaicos : Se permitirá que las superficies con instalaciones solares fotovoltaicas sean elegibles para las ayudas de la PAC, siempre que se garantice que la actividad agraria sigue siendo prioritaria. Esta medida busca fomentar la producción sostenible de energía y ofrecer a los agricultores nuevas fuentes de ingresos.

Flexibilidad en los ecorregímenes : Se elimina el requisito de que la cubierta vegetal en cultivos leñosos de verano ocupe el 20% de la anchura de la copa. Además, se establece un porcentaje único del 7% de espacios de biodiversidad para las explotaciones mixtas, simplificando la gestión para los agricultores.

Ajustes sectoriales: Se han introducido mejoras en los indicadores de las ayudas para los sectores de frutas y hortalizas y del vino, con el objetivo de optimizar la gestión y la ejecución presupuestaria.

Para que estas modificaciones entren en vigor, el Ministerio de Agricultura deberá actualizar los decretos que regulan el sistema de gestión de las ayudas. Se espera que los cambios estén listos para aplicarse a partir del 16 de octubre de 2025, de cara a la solicitud de las ayudas para 2026.

El Ministerio ha anunciado que se prevé una segunda modificación del Plan para integrar las medidas pendientes de los programas de desarrollo rural del período 2014-2022.