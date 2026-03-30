Los buitres atacan a un ternero recién nacido en la comarca de Béjar

ASAJA Salamanca ha denunciado este lunes un nuevo ataque de buitres registrado en la zona de la Cabeza de Béjar. Aseguran que han acabado con la vida de un ternero lo que "vuelve a poner de manifiesto la preocupación existente en el sector ganadero ante este tipo de incidentes". Según la organización agraría, el incidente ha tenido lugar en la mañana de este lunes cuando el ganadero dueño del animal fue alertado por un vecino de la presencia de buitres sobre una de sus fincas.

Al desplazarse hasta el lugar, encontró al animal ya sin vida. Según explica el propio ganadero, el ternero había nacido el día anterior y se encontraba en buen estado. "Lo dejé con su madre, recién nacido pero en perfectas condiciones. No había ningún indicio de que pudiera ocurrir algo así en tan poco tiempo”, asegura. Casquero relata que la escena fue especialmente dura: “cuando llegué ya era tarde. Los buitres habían actuado rápidamente. Es una situación muy complicada, porque hablamos de un animal completamente viable”. Desde ASAJA Salamanca señalan que este tipo de episodios se vienen repitiendo en distintas zonas de la provincia, afectando principalmente a explotaciones de ganadería extensiva. La organización agraria advierte de que la interacción entre fauna salvaje y ganado está generando un grave problema.

Ternero atacado por buitre en la comarca de Béjar

El ganadero afectado ha manifestado también su preocupación por la falta de respuestas eficaces: “Estamos trabajando en condiciones cada vez más difíciles. Este tipo de situaciones generan incertidumbre y una sensación de desamparo importante”. En este sentido, añade: “No es solo el valor del animal, es todo lo que implica. Son muchas horas de trabajo y dedicación, y encontrarte con esto al día siguiente es duro”.

ASAJA Salamanca exige a las administraciones competentes que tomen cartas en el asunto y dejen de mirar hacia otro lado ante una problemática que no deja de crecer. Asimismo, subraya la importancia de establecer mecanismos ágiles de valoración de daños y apoyo a los profesionales afectados. Desde ASAJA Salamanca se seguirá trabajando en la defensa de los profesionales del campo y en la búsqueda de soluciones eficaces ante este tipo de ataques, que evidencian las dificultades existentes en la convivencia entre la fauna salvaje y la actividad ganadera.