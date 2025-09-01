La campaña de la patata en Salamanca se retrasa y las previsiones de producción bajan

La campaña de recolección de patata en la provincia de Salamanca avanza con lentitud debido a un retraso de más de un mes en la siembra, provocado por las intensas lluvias de primavera. Este año, las 5.218 hectáreas dedicadas a este cultivo en la provincia presentan un ciclo productivo tardío, lo que está afectando directamente a la cosecha.

La falta de prisa en la recolección se debe a que los agricultores prefieren esperar a que los tubérculos ganen peso, ya que los bajos precios actuales no compensan la menor producción por hectárea. Según las estimaciones de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Salamanca, la producción de este año será entre un 15% y un 20% menor que en una campaña normal. A pesar de que la superficie sembrada aumentó, la producción total se mantendrá en niveles similares a los del año pasado.

Expectativas de futuro y un llamado al consumo local

A pesar de los bajos precios que se manejan en el mercado nacional, UPA destaca que en Portugal se están ofreciendo valores superiores a los 25 céntimos por kilogramo para las variedades rojas y similares. Además, la organización ve con optimismo que Francia haya recolectado gran parte de su patata temprana, lo que podría generar una mayor demanda para la producción tardía salmantina, que se espera que se recoja en los próximos meses.

Desde UPA Salamanca, se hace un llamamiento a los consumidores a que apoyen al sector y elijan patata de origen nacional, y si es posible, de Salamanca. La organización subraya que los costes de producción son muy elevados y la rentabilidad está "muy ajustada" este año. El sector de la patata se ha convertido en una alternativa clave para el regadío salmantino, especialmente tras el descenso en la rentabilidad de cultivos como la remolacha y el maíz.