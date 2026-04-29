Castilla y León actualiza la normativa para el uso de fitosanitarios: formación de reciclaje y modalidad online

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha modificado la orden que regula la formación para el uso profesional de productos fitosanitarios. Este nuevo texto legal, que ha contado con el consenso de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS), busca adaptar la normativa a las necesidades actuales del sector, garantizando una mayor seguridad y eficiencia en el manejo de estos productos.

Una de las principales novedades radica en la exigencia de una formación de reciclaje obligatoria para la renovación de los carnés profesionales. Según la nueva orden, los usuarios deberán completar un curso de cinco horas, una cifra que aumenta hasta las 20 horas en el caso específico de los pilotos aplicadores. Esta medida alinea a la Comunidad con el Real Decreto 1311/2012, asegurando que los profesionales del campo mantengan sus conocimientos actualizados de forma periódica ante los constantes cambios técnicos y normativos del sector.

Para facilitar este proceso administrativo y formativo, la Consejería ha introducido una importante mejora en la accesibilidad: la posibilidad de realizar los cursos en modalidad no presencial a través de internet. Esta opción permitirá agilizar notablemente las renovaciones de los carnés, eliminando desplazamientos innecesarios. No obstante, se mantiene la formación presencial para quienes la prefieran y se consolida el uso del "aula virtual", un sistema telemático donde alumnos y tutores interactúan en tiempo real, combinando las ventajas de la tecnología con la atención directa.

La normativa también redefine el concepto de entidad de formación, exigiendo que estas instituciones incluyan de forma explícita la formación agraria o agroalimentaria entre sus fines. Asimismo, se han introducido ajustes prácticos para optimizar la gestión de los expedientes, la expedición de carnés y la claridad en los supuestos de extinción de los mismos.

Finalmente, el antiguo registro de usuarios y vendedores se reorganiza bajo una nueva denominación oficial: Registro de Entidades de Formación para el uso profesional de productos fitosanitarios de Castilla y León.