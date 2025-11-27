Castilla y León amplía restricciones por dermatosis nodular hasta el 2 de enero, pero permite ferias sin ganado bovino

La Junta de Castilla y León ha anunciado la extensión de las medidas de prevención y protección frente a la dermatosis nodular contagiosa hasta el próximo 2 de enero. Sin embargo, la nueva resolución introduce una importante flexibilización que permitirá la reactivación parcial del sector de las ferias y mercados de ganado.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la principal novedad es la autorización para celebrar ferias y mercados de animales, excluyendo el ganado bovino.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicará este viernes los detalles de las nuevas restricciones, que entrarán en vigor a partir del lunes. Hasta ahora, la normativa vigente prohibía la celebración de ferias y mercados para todas las especies.

Con esta modificación, la Junta busca suavizar las restricciones para otras especies animales y reactivar la actividad comercial, manteniendo las limitaciones estrictamente sobre el ganado bovino, al ser el foco principal de esta enfermedad vírica. Las limitaciones se mantienen únicamente para esta especie para evitar la propagación del virus.