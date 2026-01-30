Castilla y León, junto otras CCAA, exigen al Ministerio una sectorial sobre el lobo y remitir sus informes a Europa

Un total de trece comunidades, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han consensuado este viernes un documento en el que exigen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que convoque de forma "inmediata" una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente monográfica sobre el lobo, así como que cumpla con su obligación de remitir los informes sexenales sobre el estado de la especie a la Comisión Europea.

Responsables de la gestión del lobo en siete comunidades se han reunido esta mañana en Santander para tratar las "actuaciones irregulares" cometidas por el Ministerio en esta materia. En concreto, han acudido los consejeros de Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid, a los que se han sumado trasladando su apoyo al documento Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla.

Al encuentro se había invitado a todas las comunidades y también a la ministra del áera, Sara Aagesen, que habría comunicado esta mañana que no acudiría.

El documento acordado consta de tres puntos en los que también se reclama que se transfieran a las comunidades autónomas los fondos establecidos en la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del Lobo y que figuran en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

Además, ante el recurso contencioso-administrativo ya presentado por la Junta de Castilla y León contra la "inactividad" del Ministerio, otras autonomías --entre ellas Cantabria-- han manifestado su intención de personarse. Asimismo, remitirán una denuncia formal ante la Comisión Europea por incumplimiento del Derecho Comunitario por parte del Estado.