Castilla y León cierra la cosecha de cereal de 2025 con 8,4 millones de toneladas, la segunda mejor en 15 años

La cosecha de cereales de Castilla y León en 2025 ha alcanzado una producción total de 8,4 millones de toneladas, con unos rendimientos medios históricos de 4.626 kilogramos por hectárea, según los datos presentados este miércoles por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.

Producción por encima de lo previsto y un 26 % más que en 2024

La consejera ha destacado que esta cifra supera las previsiones iniciales del mes de julio (8,1 millones de toneladas) y supone un incremento del 26 % respecto a la campaña anterior, gracias al aumento tanto de los rendimientos como de la superficie cultivada, que este año ha sido de 1,82 millones de hectáreas.

“Estamos muy cerca del récord histórico alcanzado en 2020, cuando se produjeron 8,5 millones de toneladas, a pesar de que ese año se cultivó una mayor superficie”, ha señalado González Corral, en referencia al contexto comparable de los últimos 15 años bajo condiciones similares a las actuales de la PAC.

Rendimientos históricos y cultivos destacados

Los rendimientos medios se sitúan en 4.626 kg/ha, lo que representa un 13 % más que la pasada campaña y un 32 % por encima de la media de los últimos cinco años. La consejera ha calificado estos datos como “excelentes”, al tratarse del mejor rendimiento medio registrado en los últimos 15 años, superando incluso al de 2020 (4.523 kg/ha).

Por cultivos, destacan especialmente:

Trigo: 4.790 kg/ha

Cebada: 4.830 kg/ha

Preocupación por los precios y los costes de producción

Pese a los buenos datos de producción, González Corral ha alertado sobre la evolución bajista de los precios en los mercados, lo que, unido al alto coste de los insumos, pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones cerealistas.

En este sentido, ha recordado las medidas de control llevadas a cabo por la Consejería, incluyendo la actividad inspectora sobre operadores, el papel del defensor de la cadena y el funcionamiento de organismos como la Junta de Arbitraje y Mediación.

Inversión en modernización, I+D y cooperativismo

La consejera ha subrayado el impulso de la Junta a inversiones estratégicas en:

Concentraciones parcelarias

Agricultura de precisión

Digitalización del sector

Fomento del cooperativismo agrario

También ha resaltado el papel del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), que este año ha contado con más de 600.000 euros de financiación para proyectos vinculados al cereal, en colaboración público-privada.

Entre las principales actuaciones, el Itacyl ha llevado a cabo:

Más de 70 ensayos de valor agronómico de cereales y oleaginosas en 17 localidades.

Ensayos específicos en la finca experimental de Zamadueñas.

10 jornadas de transferencia de conocimiento con empresas privadas, en las que han participado más de 2.000 agricultores.

“El objetivo es claro: que los profesionales del campo cuenten con herramientas eficaces para mejorar sus producciones”, ha afirmado.

Defensa de una PAC fuerte y centrada en el agricultor

Durante su intervención, González Corral también ha reiterado la postura conjunta de la Junta y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) de Castilla y León en defensa de una PAC justa, equilibrada y con financiación suficiente.

Ha rechazado tajantemente la propuesta actual de la Comisión Europea para la PAC post-2027, que considera que implica un recorte presupuestario inaceptable, minimiza el papel estratégico de la agricultura y supone un retroceso para el medio rural.

La consejera ha exigido:

Reciprocidad en las importaciones agroalimentarias para garantizar competencia en igualdad de condiciones.

Precios justos para los productores, a través de mecanismos legales eficaces.

Una PAC con un presupuesto sólido, centrada en el agricultor profesional, que favorezca la incorporación de jóvenes y la rentabilidad de las explotaciones.

“Vamos a dar la batalla en defensa del campo y de nuestros agricultores”, ha concluido González Corral.