Castilla y León defenderá su postura para la PAC de 2027

El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente, ha reiterado este viernes la firme postura del Gobierno Autonómico frente a la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2027. Llorente ha asegurado que seguirán defendiendo el documento consensuado con los agentes del sector agrario de la región.

El viceconsejero ha recordado que el trabajo en este documento se inició a finales del año pasado y que a mediados de este ya se habían fijado todas las demandas del campo castellano y leonés. Entre las principales peticiones, Llorente ha destacado la necesidad de una dotación económica más alta y la separación de los pagos entre los fondos de pago directo y los de desarrollo rural.

Asimismo, ha subrayado la importancia de apoyar a la agricultura profesional y ha mostrado su desacuerdo con las posturas trasladadas desde Europa. "Luchamos contra esa declaración, que parece que han reafirmado. Pero tenemos que seguir defendiendo esa profesionalización", ha concluido Llorente, reiterando la posición ya manifestada en numerosas ocasiones por los responsables de la Junta de Castilla y León.