Castilla y León exige al Gobierno medidas urgentes por los bajos precios de los cereales y la remolacha
También reitera su rechazo total a la nueva PAC y la necesidad de que España defienda esta postura en el Consejo de la Unión Europea
La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, María González Corral, trasladó este martes al ministro del ramo, durante la reunión del Consejo Consultivo, la necesidad de que el Gobierno central articule medidas urgentes para hacer frente a los bajos precios que los cereales registran en el mercado actual.
La consejera también manifestó la grave preocupación del sector remolachero autonómico ante el reciente incremento del contingente de remolacha procedente de Ucrania, cifrado en 58.000 toneladas para noviembre y diciembre. González Corral denunció que este aumento ha "pillado por sorpresa al mercado nacional" y ha provocado una "importante caída del precio del azúcar".
Oposición a la nueva PAC y foco en sanidad animal
Durante su intervención, la consejera reiteró al ministro Luis Planas la oposición total de Castilla y León a la nueva Política Agraria Común (PAC) promovida desde la Comisión Europea. Exigió que el Gobierno español defienda en el Consejo de la Unión Europea la necesidad de mantener la estructura de dos pilares de la política agraria.
En el apartado de sanidad animal, González Corral abordó dos temas críticos:
- Influenza Aviar (IAAP): informó sobre los focos confirmados en la Comunidad, señalando que se ha actuado con inmediatez para controlar la propagación del virus. Solicitó al Gobierno que adelante el porcentaje de cofinanciación de las indemnizaciones derivadas de estas intervenciones, que inste a la UE a disponer fondos para cubrirlas y que dichas cuantías queden exentas de tributación.
- Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC): la consejera expresó la inquietud de Castilla y León por la aparición de focos de esta enfermedad en Cataluña, dada la relevancia de la cabaña de vacuno de la Comunidad. Requirió al ministro que lidere y coordine un trabajo de prevención con todas las comunidades autónomas para evitar la dispersión de la DNC.
También te puede interesar
Lo último