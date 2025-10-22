Castilla y León exige al Gobierno medidas urgentes por los bajos precios de los cereales y la remolacha

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, María González Corral, trasladó este martes al ministro del ramo, durante la reunión del Consejo Consultivo, la necesidad de que el Gobierno central articule medidas urgentes para hacer frente a los bajos precios que los cereales registran en el mercado actual.

La consejera también manifestó la grave preocupación del sector remolachero autonómico ante el reciente incremento del contingente de remolacha procedente de Ucrania, cifrado en 58.000 toneladas para noviembre y diciembre. González Corral denunció que este aumento ha "pillado por sorpresa al mercado nacional" y ha provocado una "importante caída del precio del azúcar".

Oposición a la nueva PAC y foco en sanidad animal

Durante su intervención, la consejera reiteró al ministro Luis Planas la oposición total de Castilla y León a la nueva Política Agraria Común (PAC) promovida desde la Comisión Europea. Exigió que el Gobierno español defienda en el Consejo de la Unión Europea la necesidad de mantener la estructura de dos pilares de la política agraria.

En el apartado de sanidad animal, González Corral abordó dos temas críticos: