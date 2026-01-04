Castilla y León lidera la ejecución de la PAC tras abonar más de 831 millones de euros a agricultores y ganaderos

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha consolidado a Castilla y León como la comunidad autónoma con mayor eficiencia en la gestión de fondos europeos tras inyectar 831,5 millones de euros correspondientes a la campaña PAC 2025. Estos pagos, realizados desde el pasado 16 de octubre, han alcanzado a un total de 55.274 profesionales del sector primario en la región.

Del montante global, 785 millones de euros se han destinado a ayudas directas, beneficiando a más de 53.000 perceptores. La Junta ha ejecutado los pagos en dos fases: un anticipo inicial de 587 millones y un segundo bloque de 198 millones transferidos desde el inicio del periodo ordinario el pasado 1 de diciembre. Con este despliegue, la administración autonómica ha logrado abonar el 90 % de los importes autorizados, el máximo permitido por el organismo nacional (FEGA).

Las transferencias han cubierto la práctica totalidad de las líneas vinculadas a la superficie, incluyendo la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo y las ayudas complementarias para jóvenes y ecorregímenes. Asimismo, se ha completado el pago del 90 % en sectores clave con dificultades específicas, como los cultivos proteicos, la remolacha, el olivar de alto valor medioambiental y las diversas orientaciones ganaderas de vacuno, ovino y caprino.

En cuanto a las ayudas agroambientales y de agricultura ecológica, la Consejería ha transferido 45,8 millones de euros en el último trimestre de 2025. Un dato relevante en el actual marco financiero es el incremento de las primas para explotaciones en zonas con limitaciones naturales, que ha supuesto un aumento medio del 25 % por titular respecto al periodo anterior, beneficiando directamente a los agricultores profesionales.

La Junta ya ha definido las próximas fechas clave para completar la campaña: el primer trimestre de 2026 se abonarán cerca de ocho millones de euros destinados a la ayuda asociada al engorde de terneros, una vez se fijen los importes unitarios definitivos; y antes de finalizar junio de 2026 se procederá a la liquidación del 10 % pendiente de todas las líneas (renta básica, jóvenes, ecorregímenes y resto de ayudas asociadas) para cerrar definitivamente el ejercicio.

Con este balance, Castilla y León cierra el anterior Programa de Desarrollo Rural 2014-2022 y se posiciona a la vanguardia nacional en la ejecución del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, garantizando liquidez al sector en el mismo año natural de la solicitud.