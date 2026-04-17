Castilla y León moviliza 7,8 millones de euros en una ambiciosa estrategia de innovación agroalimentaria

El sistema de conocimiento e innovación agrícola de Castilla y León, conocido como AKISCyL, ha dado un paso de gigante con la presentación de sus primeros 14 proyectos de innovación. Esta iniciativa, que nace de la colaboración directa entre el sector y la administración, contará con una inversión total de 7,8 millones de euros y la participación activa de 93 socios estratégicos. Durante el acto de presentación, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha definido este hito como un esfuerzo colectivo sin precedentes destinado a fomentar la eficiencia, el ahorro de costes y la competitividad del sector.

Los proyectos, que se ejecutarán durante los próximos tres años, son el resultado de un intenso proceso de trabajo desarrollado en el último ejercicio. En total, se han celebrado 69 reuniones técnicas por parte de los 17 grupos sectoriales de la red, en las que han participado más de 400 profesionales. Este proceso ha permitido identificar las necesidades estratégicas reales del campo castellanoleonés y priorizar las soluciones que reforzarán el liderazgo agroalimentario de la Comunidad, garantizando que cada iniciativa sea técnicamente viable y útil para el día a día de los profesionales.

Una de las principales fortalezas de esta red es su capacidad para integrar a todos los eslabones de la cadena bajo la coordinación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). En los proyectos participan desde agricultores, ganaderos y organizaciones profesionales hasta cooperativas, industrias de transformación, ayuntamientos y consejos reguladores de DOP e IGP. Según ha destacado la consejera, este modelo permite recoger directamente las demandas del sector y transformarlas en proyectos prácticos, consolidando al ITACyL como el nexo de unión fundamental entre el conocimiento científico, la administración y el sector productivo.

En el ámbito estrictamente agrícola, las investigaciones se centrarán en la optimización de recursos mediante el uso de tecnologías de precisión y drones para el riego inteligente y la nutrición vegetal. También se impulsarán cultivos emergentes, como los frutos secos, y el uso de cubiertas vegetales en horticultura. Por su parte, el sector ganadero se beneficiará de avances en la digitalización del ganado bovino y ovino, así como de nuevas estrategias para la erradicación de enfermedades y la gestión sostenible de efluentes en las explotaciones porcinas para cumplir con los estándares ambientales más exigentes.

La digitalización y la inteligencia artificial actúan como ejes transversales de toda la estrategia. Se desarrollarán sistemas automatizados para la monitorización y predicción de plagas, además de plataformas de análisis de datos que facilitarán la toma de decisiones en las explotaciones. Paralelamente, la industria agroalimentaria trabajará en proyectos orientados a la seguridad alimentaria, con especial atención a la seguridad microbiológica en la cadena cárnica y a la creación de nuevas vías para incrementar el valor añadido de productos estratégicos como la leche de oveja.