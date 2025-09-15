Castilla y León reclama al Gobierno una PAC "sólida" que defienda a los profesionales del campo

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, María González Corral, ha exigido este lunes al Gobierno central que defienda ante la Unión Europea una Política Agraria Común (PAC) que realmente beneficie a los agricultores y ganaderos de la región. La petición se ha realizado durante la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

González Corral ha insistido en que su departamento siempre ha sido "firme en la defensa de una PAC sólida". En su intervención, ha presentado la declaración institucional pactada con las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) y a la que se han sumado las cooperativas. Un documento que, según la consejera, ya ha sido trasladado al ministro Luis Planas y al Comisario europeo Hansen.

Puntos clave de la propuesta de la Junta

El documento de la Junta de Castilla y León aboga por una PAC con un presupuesto fuerte, que mantenga sus dos pilares y que fomente el relevo generacional y apoye a los agricultores y ganaderos profesionales. La consejera ha manifestado su desacuerdo con varios puntos de la propuesta de la Comisión Europea, como:

La disminución del presupuesto .

El establecimiento de un fondo único , que restaría autonomía a la PAC y permitiría a cada Estado miembro decidir el destino de los fondos.

La degresividad en las ayudas, que castiga a las explotaciones de mayor tamaño.

La batalla por el campo se traslada a Bruselas

González Corral ha anunciado que la Junta de Castilla y León "va a seguir dando la batalla en defensa del campo" y aprovechará su representación de las comunidades autónomas en Bruselas durante este semestre. Como parte de esta ofensiva, la consejera ha adelantado que el próximo lunes viajará a la capital europea para participar en la reunión de ministros de Agricultura. En este viaje también estarán presentes las OPAS.

El objetivo es mantener reuniones con representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para transmitir y defender la declaración institucional, que la consejera ha calificado como "nuestra hoja de ruta".

Ayudas para los afectados por incendios

Finalmente, la consejera ha aprovechado el encuentro para pedir explicaciones al ministro Planas sobre las ayudas que el Gobierno central tiene previstas para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios. González Corral ha puesto como ejemplo la "agilidad y eficacia" de la Junta de Castilla y León, que ya ha entregado subvenciones de 5.500 euros a más de 530 afectados, además de un reparto de casi 6 millones de kilogramos de alimentos.

"Queremos saber qué va a hacer el MAPA para ayudarles", ha concluido la consejera, instando al Gobierno a actuar con la misma rapidez que la administración autonómica.