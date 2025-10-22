Castilla y León se suma a la licencia única de caza y pesca: una sola autorización servirá en diez comunidades

Machos de cabra montés en la reserva de caza de Las Batuecas

Castilla y León participará en un nuevo convenio impulsado por el Gobierno central y varias comunidades autónomas para crear una licencia interautonómica de caza y pesca que permitirá practicar ambas actividades con una única autorización válida en diez territorios.

El acuerdo, autorizado este martes por el Consejo de Gobierno de Extremadura, contará también con la adhesión de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias y Murcia, además de Extremadura y Castilla y León.

El objetivo es agilizar los trámites administrativos, mejorar la eficiencia de los recursos públicos y facilitar la movilidad de los aficionados, evitando la necesidad de obtener permisos distintos en cada comunidad.

Según la portavoz del Ejecutivo extremeño, Elena Manzano, este sistema permitirá “impulsar la eficacia y la racionalización” en la gestión de las licencias, simplificando el acceso a la caza y la pesca en aguas continentales.