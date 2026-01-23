Los cazadores solicitan a las Comunidades una postura "clara" en contra de las posibles restricciones a la caza de la codorniz

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha emitido un comunicado en el que indica que los cazadores españoles solicitan a las Comunidades Autónomas una postura "clara" en contra de las posibles restricciones a la caza de la codorniz. Un tema que se tratará en la Comisión Europea el 12 y 13 de febrero.

La RFEC ha enviado una carta a los gobiernos autonómicos, a través de una acción coordinada de las federaciones autonómicas de caza, reclamando "el rechazo a las medidas planteadas por el Consorcio Científico de la Comisión Europea". Un hecho, que, según explican, se produce antes de que el Gobierno defina la posición oficial de España sobre la caza de la codorniz prevista para el 29 de enero.

Los cazadores quieren que el Gobierno se acoja a lo que prometió en 2024, cuando el Ministerio de Agricultura dijo que "no apoyaría una moratoria ni restricciones a la caza de la codorniz". Además, la RFEC manifiesta que en la carta enviada expresan "la falta de rigor técnico de las recomendaciones planteadas, la escasa eficacia de unas restricciones que podrían resultar contraproducentes para la gestión y el seguimiento de la especie, así como la incoherencia de algunas de las conclusiones planteadas por el Consorcio Científico".

En este comunicado también notifican que "el sector cinegético está dispuesto a colaborar con las administraciones para seguir avanzando en el conocimiento científico de la codorniz", pero que "responderán de forma unida frente a unas restricciones que criminalizarían injustamente a la caza".