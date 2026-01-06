Cazan en Salamanca uno de los jabalíes más grandes vistos en España

Un cazador salmantino consiguió abatir el pasado 3 de enero un impresionante jabalí (Sus scrofa) que alcanzó los 155 kilos de peso, una cifra excepcional que lo sitúa, según Jara y Sedal, entre los mayores ejemplares cobrados en España en los últimos años. Tal y como recoge la revista la acción se produjo durante una espera nocturna en una finca ubicada en el término municipal de Valverde, en la provincia de Salamanca.

Se trata de una zona con una conocida presencia de jabalíes, aunque no es habitual, según subraya Jara y Sedal, encontrarse con animales de semejantes dimensiones. Tras la caza, el ejemplar fue pesado para confirmar lo que ya parecía evidente a simple vista: 155 kilos, un peso al alcance de muy pocos jabalíes en la Península Ibérica.

Según destaca Jara y Sedal, incluso en comarcas con alta densidad de jabalíes y abundante alimento, como ocurre en algunos cotos salmantinos, alcanzar estas cifras es algo realmente extraordinario.

Tal y como ha adelantado Jara y Sedal, debido a sus características y a sus extraordinarias dimensiones, el trofeo podría ser homologado como medalla de oro, "a falta de una valoración oficial" que confirme esta posibilidad.