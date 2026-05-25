La cebada, el cultivo más perjudicado en Salamanca en un año donde la cosecha será entre un 35 y un 40 % inferior a la de 2025

Los agricultores de Salamanca advierten de que la cosecha este año será entre un 35 y un 40 % inferior a la de 2025.

El cultivo más perjudicado es la cebada, donde en muchas zonas de la provincia se auguran producciones de unos 1.500-2.000 kg/Ha, así como trigos tardíos, a los que se le suman problemas de mala nascencia y calores muy altos.

Desde la organización UPA indican que "las condiciones climáticas de este año están viniendo muy mal para el campo salmantino". Apuntan que la sementera se realizó ya en malas condiciones con lluvias en el mes de octubre que no cesaron, habiéndose sembrado muchos cultivos tarde y en malas condiciones.

El invierno dicen que ha sido muy lluvioso, motivando que los cultivos tengan poco desarrollo radicular y la aparición de muchas malas hierbas. Después se dio paso a marzo con vientos sin lluvias y heladas nocturnas que tampoco favorecieron a los cultivos.

En abril, las lluvias tardaron en llegar con temperaturas elevadas y anormales para esa época y ahora en mayo se ha dio comienzo con temperaturas muy bajas para después pasar al calor de golpe.

Todo esto está dando lugar a que la cosecha en Salamanca vaya a ser regular en zonas de La Armuña y mala en otros puntos. A eso, los profesionales del campo suman que "los brutales costes de producción que rondan entre 700 y 800 euros/Ha y los bajos precios de los productos agrarios, unido a una cosecha regular o mala supondrá una perdida muy importante para los agricultores".

También advierten que si que si no bajan los precios de producción y suben los precios de los productos agrarios "la agricultura en muchas parcelas y en muchas zonas es inviable".