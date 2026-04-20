Los cereales continúan cotizando a la baja en la lonja de Salamanca

Continúan bajando los precios de los cereales en la lonja de Salamanca de este lunes, 20 de abril. La cotización del trigo blando y del triticale ha descendido dos euros, mientras que en la de la avena, el centeno y la cebada hay una diferencia de un euro respecto a la semana anterior. El maíz es el único que mantiene su valor: 226 euros la tonelada.

Mesa de Cereales 20 de abril

Las mesa de ovino y de vacuno de vida tampoco han experimentado cambios. La de bovino de carne, en cambio, ha registrado cambios de cotización en la ternera mayor de 12 meses (-0,02 euros de diferencia), en los añojos (-0,03) y en los erales (-0,03).

Mesa de bovino de carne

En la mesa de porcino blanco e ibérico destacan el aumento de las cotizaciones de los lechones hasta 23 kg (0,05 euros) y el descenso de las de las cerdas (-0,02), los lechones base (-2,00) y los tostones. El valor actual tanto de los que pesan entre 4 a 6 kg como los que oscilan entre los 6,01 y los 8 kg es de 40 euros.