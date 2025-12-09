Los cereales encadenan una semana más de bajada de precios en la Lonja de Salamanca

La Lonja de Salamanca ha vuelvo a bajar el precio de los cereales, que encandenan otra semana más de caída de precios y ya van cuatro. Pierden dos euros la tonelada el trigo blando, la cebada, el centeno y el triticale. Por su parte, la avena y el maíz repiten cotización siguiendo la tendencia del resto del país.

Mesa de cereales lonja salamanca 9 diciembre 25

Por su parte, en la mesa de ovino se ha optado por la prudencia y han decidido repetir las cotizaciones de los lechazos y los corderos, que habían subido las semanas anteriores. Una decisión justo antes de la Navidad, época en la que estos productos suelen marcar subidas generalizadas, que muestra la preocupación de los mercados ante el convulso panorama del sector ganadero.

Mesa de ovino lonja de salamanca 9 diciembre 25

En cuanto a la mesa de vacuno, todo sube. Los precios siguen al alza y parece que sin freno de cara a las próximas fiestas, donde hay demanda de producto. Los terneros suben 3 y 5 céntimos mientras que los añojos, erales, toros y novillos suben 5 céntimos.

Mesa de bovino de carne lonja de salamanca 9 diciembre 25