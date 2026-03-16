Los cereales siguen subiendo en la Lonja de Salamanca
La mesa determina un incremento de entre 1 y 2 euros tras la escalada de la semana anterior
La Lonja de Salamanca celebrada este lunes 16 de marzo ha vuelto a subir los cereales. La mesa ha incrementado los precios de todos ellos, aunque de manera más suave que la semana anterior. Así el trigo, la avena y el triticale suben 1 euro, mientras la cebada, el centeno y el maíz sube 2 euros. También sube el paquete grande de paja 1 euro. La mesa mantiene así la tendencia alcista que arrancó la semana anterior con subidas de 5 euros.
En cuanto a la mesa de ovino, suben cinco céntimos los corderos de mayor peso, a partir de 25 kilos, mientras repiten el resto, así como los lechazos.
Por su parte, el bovino de carne la tendencia general es a la baja. Así, solo se mantienen las hembras de menos de 12 meses y las de más de 12 hasta 270 kilos, los erales, los toros y los novillos. El resto bajan entre 2 y 4 céntimos dependiendo de la categoría. Bajan los añojos y suben las vacas.
Salamanca 24 Horas ampliará la información según se vayan celebrando las mesas
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