Los cereales siguen subiendo en la Lonja de Salamanca

Cosecha de trigo en la comarca de Salamanca. Foto de Archivo

La Lonja de Salamanca celebrada este lunes 16 de marzo ha vuelto a subir los cereales. La mesa ha incrementado los precios de todos ellos, aunque de manera más suave que la semana anterior. Así el trigo, la avena y el triticale suben 1 euro, mientras la cebada, el centeno y el maíz sube 2 euros. También sube el paquete grande de paja 1 euro. La mesa mantiene así la tendencia alcista que arrancó la semana anterior con subidas de 5 euros.

Mesa de cereales Lonja de Salamanca 16 marzo 2026

En cuanto a la mesa de ovino, suben cinco céntimos los corderos de mayor peso, a partir de 25 kilos, mientras repiten el resto, así como los lechazos.

Mesa de ovino Lonja de Salamanca 16 marzo 2026

Por su parte, el bovino de carne la tendencia general es a la baja. Así, solo se mantienen las hembras de menos de 12 meses y las de más de 12 hasta 270 kilos, los erales, los toros y los novillos. El resto bajan entre 2 y 4 céntimos dependiendo de la categoría. Bajan los añojos y suben las vacas.

Mesa de bovino de carne Lonja de Salamanca 16 marzo 2026

Mesa de bovino de carne 1 Lonja de Salamanca 16 marzo 2026

Salamanca 24 Horas ampliará la información según se vayan celebrando las mesas