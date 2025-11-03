Los cereales vuelven a subir en la lonja de Salamanca, así quedan las cotizaciones

La lonja de Salamanca ha marcado una subida de los cereales que afecta a todos menos a la avena. Una subida que mantiene la tendencia de las ultimas semanas donde los cereales han ido alternando subidas y repeticiones de precio. Una tendencia que sigue la estela de los mercados internacionales que están viviendo repuntes de los precios de los cereales tras el acuerdo entre China y Estados Unidos.

En la lonja de este lunes el centeno y la cebada son los que más suben, con 4 euros la tonelada, mientras que el maíz sube 3 euros. Por su parte, el trigo incrementa su cotización en 2 euros la tonelada y la avena repite el precio de la semana.

Mesa de cereales lonja 3 de noviembre

