Chagarcía Medianero, en Salamanca, en la lista de afectadas por lengua azul

La lengua azul ha vuelto a Salamanca. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha incluido a Chagarcía Medianero, municipio de la comarca de Alba de Tormes, entre las localidades con presencia de esta enfermedad en animales.

En concreto, el serotipo 8 de lengua azul es el que ha afectado a esta localidad, en lo que supone el octavo foco de este serotipo en Castilla y León.

Ya hace unos meses, a mediados de agosto, se detectó el primer foco de lengua azul en la provincia charra, en este caso, en Lagunilla, en la comarca de Béjar, y de serotipo 3.

Actualmente, Castilla y León cuenta con hasta 278 municipios con presencia de lengua azul, en sus diferentes serotipos.