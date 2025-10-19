Chagarcía Medianero, en Salamanca, en la lista de afectadas por lengua azul
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación incluye a este municipio de Alba de Tormes entre las localidades con presencia de esta enfermedad en animales
La lengua azul ha vuelto a Salamanca. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha incluido a Chagarcía Medianero, municipio de la comarca de Alba de Tormes, entre las localidades con presencia de esta enfermedad en animales.
En concreto, el serotipo 8 de lengua azul es el que ha afectado a esta localidad, en lo que supone el octavo foco de este serotipo en Castilla y León.
Ya hace unos meses, a mediados de agosto, se detectó el primer foco de lengua azul en la provincia charra, en este caso, en Lagunilla, en la comarca de Béjar, y de serotipo 3.
Actualmente, Castilla y León cuenta con hasta 278 municipios con presencia de lengua azul, en sus diferentes serotipos.
