Cobadú, el apoyo integral al agricultor y al ganadero
La mayor cooperativa de primer grado de España cuenta con 11.237 socios de los que 2.819 son salmantinos
La mayor cooperativa de primer grado de España, Cobadú, muestra en Salamaq 25 todo su potencial en el sector agroganadero. Con 11.237 socios, la entidad ofrece servicios integrales a los profesionales del campo. Trabajan tanto con agricultores como con ganaderos y en Salamanca están implantados en las comarcas de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Vitigudino y Peñaranda.
En su stand atienden a todos los asociados y profesionales, resolviendo dudas ya que Cobadú cuenta con servicios de asesoramiento jurídico, suministros agrícolas, ganaderos, zoosanitarios, correduría de seguros, servicios de telefonía e incluso taller de neumáticos. Sus socios tienen apoyo de la entidad para la adquisición de semillas, abono, fitosanitarios, gasóleo, alimentación animal, asesoramiento veterinario, material ganadero, asesoramiento técnico y profesional para instalaciones agropecuarias, direcciones de obra, tramitación de expedientes y ayudas e incluso tienda.
Somos uno de los mayores puntos de fabricación de piensos de toda España, y uno de los complejos agrícolas más importantes de Europa. Actuamos en Castilla y León, Extremadura, Portugal y zonas limítrofes, ofreciendo un amplio abanico de productos y servicios gracias a nuestro equipo profesionalizado y una compleja red comercial.
Una cooperativa que mantiene un crecimiento progresivo y sigue sumando socios y servicios con el objetivo de que los profesionales tengan en Cobadú el referente directo para cada compra, cada siembra, la adquisición de pienso o la solicitud de ayudas y tramitaciones.
