Cobadú, el apoyo integral al agricultor y al ganadero

La mayor cooperativa de primer grado de España, Cobadú, muestra en Salamaq 25 todo su potencial en el sector agroganadero. Con 11.237 socios, la entidad ofrece servicios integrales a los profesionales del campo. Trabajan tanto con agricultores como con ganaderos y en Salamanca están implantados en las comarcas de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Vitigudino y Peñaranda.

En su stand atienden a todos los asociados y profesionales, resolviendo dudas ya que Cobadú cuenta con servicios de asesoramiento jurídico, suministros agrícolas, ganaderos, zoosanitarios, correduría de seguros, servicios de telefonía e incluso taller de neumáticos. Sus socios tienen apoyo de la entidad para la adquisición de semillas, abono, fitosanitarios, gasóleo, alimentación animal, asesoramiento veterinario, material ganadero, asesoramiento técnico y profesional para instalaciones agropecuarias, direcciones de obra, tramitación de expedientes y ayudas e incluso tienda.

Somos uno de los mayores puntos de fabricación de piensos de toda España, y uno de los complejos agrícolas más importantes de Europa. Actuamos en Castilla y León, Extremadura, Portugal y zonas limítrofes, ofreciendo un amplio abanico de productos y servicios gracias a nuestro equipo profesionalizado y una compleja red comercial.

Una cooperativa que mantiene un crecimiento progresivo y sigue sumando socios y servicios con el objetivo de que los profesionales tengan en Cobadú el referente directo para cada compra, cada siembra, la adquisición de pienso o la solicitud de ayudas y tramitaciones.