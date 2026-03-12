Compromiso del PP con el campo salmantino: mejoras en sanidad animal, abastecimiento del ganado e incremento de la rentabilidad de las explotaciones

Aquí se escucha a los ganaderos, se les atiende en sus necesidades y les ayudamos cuando vienen mal dadas, nunca les dejamos de lado”. Así de rotunda ha sido la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, durante su visita a Salamanca este jueves.

González Corral ha destacado el trabajo realizado por la Junta en los últimos años y ha defendido un compromiso férreo con el sector asegurando que “vamos a seguir trabajando con balsas de abastecimiento para nuestro ganado y vamos a seguir trabajando también con todas las medidas de sanidad animal que nos han ido trasladando y que hemos ido introduciendo dentro de nuestro ámbito competencial, ampliando todas las medidas que hemos podido implantar”. La consejera ha asegurado que “todo lo que hemos venido haciendo demuestra que escuchamos al campo y trasladando medidas que son eficaces. No venimos de turismo electoral y nos vamos el 16 de marzo olvidando a nuestro campo, nosotros los escuchamos siempre, no les dejamos abandonados”, en referencia a la salida de Vox del Gobierno regional dejando la consejería de Agricultura.

María González Corral y Carlos García Carbayo, campaña electoral

“Hemos estado y estaremos siempre con ellos, porque creemos que nuestro campo tiene futuro y por eso trabajamos con ellos para implementar medidas que permitan seguir manteniendo nuestras explotaciones, que las hagan más rentables, que las hagan más competitivas y que las hagan más eficientes”, ha concluido recordando que durante la jornada de este jueves escuchará a los profesionales del sector y sus demandas durante una visita a fincas ganaderas.

La consejera ha recordado que el Gobierno autonómico ha impulsado diversas medidas de apoyo al sector en los últimos años, especialmente en momentos de dificultad. Entre ellas ha citado las ayudas frente a la sequía, las destinadas a paliar los efectos de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) o las medidas de flexibilización de la Política Agraria Común tras los daños provocados por los últimos temporales. González Corral ha destacado que la Junta destinó "19 millones de euros para apoyar a las explotaciones afectadas por la EHE, una cifra superior a los 15 millones movilizados por el Gobierno central para toda España, de los cuales apenas cuatro millones correspondieron a Castilla y León".

Por su parte, el presidente del PP en Salamanca, Carlos García Carbayo, ha defendido el trabajo del PP desde la consejería de Agricultura. Carbayo ha destacado de la consejera “ese esfuerzo, esa visión, esa entrega y, sobre todo, que el dinero llegue a nuestro campo, llegue a nuestros agricultores y ganaderos, que siempre esté ahí cuando lo necesitan, que siempre esté pendiente del desarrollo rural”.