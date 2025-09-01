Concedidos 5.500 euros de ayuda directa a 460 agricultores afectados por los incendios en Castilla y León

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la orden para la concesión de ayudas directas a los afectados por los grandes incendios forestales de este verano. Un total de 460 agricultores y ganaderos recibirán una subvención inicial de 5.500 euros para compensar las pérdidas sufridas.

Estas ayudas están destinadas a cubrir las pérdidas de producción agrícola y ganadera, la muerte de animales, la destrucción de colmenas, la reconstrucción de infraestructuras y la reposición de vallados.

Los baremos establecidos para el cálculo de las ayudas son los siguientes:

Cultivos herbáceos no cosechados: 130 euros por hectárea.

Cultivos leñosos: 240 euros por hectárea.

Pastos: 18 euros por hectárea.

En cuanto a la ganadería, la compensación por la muerte o sacrificio de animales se calculará con los baremos oficiales del Real Decreto 389/2011. La ayuda para el ganado equino será equivalente a la del bovino, mientras que para el porcino se ha fijado en 600 euros por unidad de ganado mayor (UGM). Por último, las colmenas destruidas recibirán una ayuda de 150 euros por unidad.