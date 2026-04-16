La concentración parcelaria de Tejeda y Segoyuela incluirá crear 25 kilómetros de caminos rurales

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) recoge este jueves la publicación de la orden por la que se aprueba el plan de obras relativo al proceso de concentración parcelaria del municipio salmantino de Tejeda y Segoyuela.

Este plan cuenta con un presupuesto base de licitación, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), de más de 1,26 millones de euros. Beneficiará a 140 propietarios de las parcelas incluidas dentro de una zona de concentración que supera las 1.300 hectáreas de superficie y que contempla, entre las actuaciones plantadas, la creación de una red de caminos rurales de 25 kilómetros de extensión, con cinco metros de firme y una anchura total de ocho metros, la instalación de diferentes elementos para facilitar su drenaje, así como salvar o encauzar los cursos del agua, y, finalmente, la reconstrucción de paredes tradicionales y el acondicionamiento del entorno.

Al igual que sucede con el resto de concentraciones parcelarias, su objetivo no es otro que el de racionalizar al máximo la infraestructura viaria, contribuyendo de esta forma a una disminución de los costes de explotación y a una mayor seguridad en el tránsito de maquinaria.