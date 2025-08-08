Confirmada la presencia de gripe aviar en los análisis de varios patos muertos en los entornos de Villafáfila (Zamora)

La Junta de Castilla y León confirmó la presencia de gripe aviar en los análisis realizados en ocho patos de diferentes especies que fueron encontrados muertos, a finales del pasado mes de julio, en las proximidades de la localidad zamorana de Villafáfila. Se ha reforzado la prevención, el control y la vigilancia de las medidas de bioseguridad que se aplican en las explotaciones avícolas del entorno.

A pesar de que estas situaciones pueden provocar cierta alarma entre la población, desde el Gobierno autonómico se dejó claro que este positivo “no supone ningún riesgo para la salud pública”, dado que la variante del virus H5N1 que está circulando este año por Europa “no posee una capacidad significativa de transmisión al ser humano”, así como que el agente patógeno “no puede ser transmitido” a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados de estos.

En seguimiento con los protocolos establecidos ante la aparición de posibles enfermedades o intoxicación de fauna silvestre, responsables del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora dieron cuenta a los responsables de los Servicios veterinarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la toma de muestras y su ulterior análisis.

Tras ser analizados y confirmados en el laboratorio nacional de referencia de Algete, se comprobó, mediante la técnica de PCR, que hay animales positivos al virus Influenza Aviar (H5N1), según detalló un comunicado del Ejecutivo autonómico recogido por Ical.

Explicaron que la circulación de los virus de la influenza aviar no es un fenómeno nuevo, ya que se trata de una enfermedad de distribución mundial, si bien los distintos tipos de cepas se distribuyen de forma heterogénea. Es por esta razón por la que en España existe un programa nacional de vigilancia basado en el riesgo, que tiene en cuenta la alta variabilidad genética del virus y que incluye un sistema de vigilancia activa y pasiva, tanto para aves domésticas como silvestres.

Independientemente de este hecho, y de que, según los expertos en sanidad animal, el riesgo de contagio entre los trabajadores expuestos a animales enfermos es bajo, desde la Junta de Castilla y León se recomienda intensificar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, comunicar de inmediato cualquier sospecha y minimizar el contacto con aves silvestres que muestren síntomas o estén muertas para evitar la dispersión.