Convocada la XVII edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales

Entrega de los XIV Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado la apertura de la XVII edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estos galardones, que se convocan de anualmente desde 2010, tienen como objetivo brindar visibilidad a los proyectos de vanguardia que demuestran que el entorno rural es, también, escenario de emprendimiento y modernidad.

Por ello, y a través de este reconocimiento, se pone en valor el papel estratégico que desempeñan las mujeres en la sostenibilidad social y territorial, impulsando un modelo de medio rural más dinámico y competitivo frente a los retos demográficos actuales.

La nueva edición se estructura en cuatro categorías principales: excelencia a la innovación en la actividad agraria; en la actividad pesquera o acuícola; en la diversificación de la actividad económica del medio rural; y en la comunicación. Para cada una de estas áreas se otorgarán tres distinciones, con una dotación económica de 18.000 euros para el primer premio, 12.000 euros para el segundo y 7.500 euros para el tercero, incentivando así la continuidad y el crecimiento de las iniciativas premiadas.

Además de los premios en metálico, la convocatoria incluye un galardón honorífico de "Reconocimiento especial por la trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en el medio rural y en zonas pesqueras rurales". Aquellas personas o entidades interesadas en presentar sus candidaturas tienen de plazo hasta el próximo 4 de mayo.