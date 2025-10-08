Convocados 1,5 millones en ayudas para las organizaciones agrarias más representativas de Castilla y León

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha anunciado este miércoles la convocatoria de subvenciones para el año 2025 destinadas a las organizaciones profesionales agrarias más representativas de Castilla y León, con un presupuesto total de 1,5 millones de euros.

Según publica el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), podrán optar a estas ayudas las organizaciones y coaliciones que cuenten con dicha representatividad conforme a lo establecido en la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar y fomentar el mantenimiento de las actividades sindicales que desarrollan estas organizaciones en defensa del sector agrario dentro del ámbito autonómico.

El BOCyL también recoge las bases reguladoras de la convocatoria y establece un plazo de 20 días naturales para la presentación de solicitudes, a contar a partir de este jueves.