Los corderos sin freno, nueva subida de precios en la Lonja de Salamanca

Los corderos siguen disparados y vuelven a encadenar otra subida generalizada de los precios en la Lonja de Salamanca celebrada este lunes 17 de noviembre. Si la semana pasada fueron hasta 20 céntimos el kilo en vivo, esta semana suben hasta 25 céntimos en todas las categorías, menos el más pequeño, el de menos de 19 kilos que sube 15 céntimos. La llegada de la Navidad se está dejando ver en el mercado con precios en aumento cada semana que pasa. Por su parte, el lechazo se mantiene.

Lonja Salamanca mesa de ovino 17 noviembre 2025

Por su parte, en la mesa de cereales los vocales han apostado por la estabilidad en los precios de los cereales. El trigo y el maíz repiten los precios de la semana anterior mientras que suben la cebada, la avena y el centeno, pero solo un euro. Repiten las leguminosas como el garbanzo pedrosillano y la lenteja de la Armuña certificada, así como el paquete grande de paja.

Lonja Salamanca mesa de cereales 17 noviembre 2025

En cuanto a las mesas de vacuno los precios se mantienen bastante estables. Así, en la de bovino de vida los terneros suben 2 céntimos de euro el kilo en vivo, mientras que en bovino de carne hay estabilidad y repiten todos los precios.

Lonja Salamanca mesa de bovino de vida 17 noviembre 2025

Lonja Salamanca mesa de bovino de carne 17 noviembre 2025