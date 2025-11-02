Los criadores de razas autóctonas de ganado recibirán ayudas desde 18 euros en el caso de aves hasta 360 euros por Unidad de Ganado Mayor

La Junta de Castilla y León notifica "un firme apoyo" a la preservación del patrimonio genético ganadero de la Comunidad, destinando 250.000 euros en ayudas directas a las nueve asociaciones responsables de gestionar los libros genealógicos de las razas puras autóctonas.

Estas subvenciones tienen como objetivo sufragar la actividad de las entidades encargadas de ejecutar los programas de cría oficiales, esenciales para conservar especies amenazadas. En su conjunto, estas asociaciones representan a 1.000 explotaciones y cerca de 35.200 cabezas de ganado en Castilla y León.

El respaldo de la Junta a estas entidades no solo es económico, sino también logístico. Se ponen a su disposición los laboratorios, centros de genética, centros de reproducción y bancos de germoplasma autonómicos para la conservación y protección de los recursos genéticos de estas especies.

De forma complementaria, este 2025 se ha convocado una línea de subvenciones, dotada con 2 millones de euros y pendiente de resolución, dirigida a los propios ganaderos. Esta convocatoria busca reconocer el esfuerzo de quienes mantienen explotaciones dedicadas a estas razas y animar a otros a sumarse a la iniciativa, donde las cuantías de estas ayudas oscilan entre los 18 euros por ejemplar inscrito en el registro oficial (para razas aviares) y los 360 euros por Unidad de Ganado Mayor (UGM), con un límite máximo de 6.000 euros por beneficiario.

Actualmente, en Castilla y León hay presentes 19 razas autóctonas, 9 de ellas reconocidas por la Comunidad y el resto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, destacando por sus cualidades de adaptación al medio natural.

Las nueve asociaciones de criadores reconocidas en Castilla y León gestionan las siguientes razas y censos, según los datos actualizados a 31/12/2024 en el sistema ARCA:

Razas Bovinas

La raza Alistana-Sanabresa cuenta con un total de 3.425 cabezas, de las cuales 52 son reproductores machos y 2.254 son hembras. Esta raza está gestionada por 41 ganaderías.

La Sayaguesa tiene un censo total de 2.281 ejemplares, con 28 machos reproductores y 1.604 hembras. Al igual que la Alistana-Sanabresa, está presente en 41 ganaderías.

La Serrana Negra registra 674 cabezas en total, con 12 machos y 428 hembras, distribuidos en 26 ganaderías.

La Mantequera Leonesa es la de menor censo bovino, con 475 ejemplares en total. Cuenta con 23 machos y 417 hembras, presentes en 22 ganaderías.

Razas Equinas

En la especie Equino Caballar, la raza Hispano-Bretón es la que presenta el mayor censo de todas las razas de la tabla, con un total de 15.338 cabezas. Este censo incluye las Asociaciones que forman la Federación, incluyendo las de Cantabria, Aragón y Andalucía. Esta raza tiene 777 machos y 9.174 hembras, y está gestionada por un total de 814 ganaderías.

La raza Losina cuenta con 963 ejemplares , con 321 machos y 635 hembras. Está presente en 9 ganaderías.

En la especie Equino Asnal, la raza Zamorano-Leonés tiene un censo total de 1.651 cabezas. Sus reproductores son 644 machos y 674 hembras, y es la raza gestionada por el mayor número de explotaciones de la tabla, con 466 ganaderías.

Razas Ovina y Caprina

La raza ovina Ojalada posee un censo total de 11.205 ejemplares, siendo la segunda más numerosa después de la Hispano-Bretón. Sus reproductores son 270 machos y 10.931 hembras, presentes en 11 ganaderías.

La raza caprina Cabra de las Mesetas registra 975 cabezas , con 34 machos y 815 hembras. Es la raza con menor número de ganaderías de la tabla, con 7 explotaciones

*El censo de Hispano Breton incluye todas las Asociaciones que forman la Federación incluidas las de Cantabria, Aragón y Andalucía