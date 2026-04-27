Cuarta semana de bajada en el precio del cereal en la Lonja de Salamanca

La Lonja de Salamanca sigue bajando el precio de los cereales. Por cuarta semana consecutiva bajan las cotizaciones. Esta vez ha sido un euro de caída para el trigo, la cebada, el centeno y el triticale. La avena y el maíz consiguen mantenerse y repiten los precios de la semana anterior.

Mesa de cereales, lonja de Salamanca 27 de abril de 2026

En cuanto al ovino, repiten los precios todas categorías a excepción de los corderos más grandes, los de más de 34 kilos que suben 8 céntimos de euros en cada kilo en vivo.

Mesa de ovino lonja de Salamanca 27 de abril de 2026

Por su parte, en la mesa de bovino ha bajado los precios de las terneras de más de 12 meses, que pierden 2 céntimos el kilo en canal; los añojos, los erales y los novillos que pierden 3 céntimos el kilo y el resto de repiten la cotización de la semana anterior.

Mesa de bovino lonja de Salamanca 27 de abril de 2026