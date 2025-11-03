Cuatro terneros muertos tras varios ataques de buitres en SieteIglesias de Tormes

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ha vuelto a alzar la voz tras registrarse nuevos y graves ataques de buitres al ganado vivo en la comarca de Siete Iglesias de Tormes la pasada semana. Cuatro terneros recién nacidos murieron tras ser atacados por estas aves carroñeras, un suceso que subraya el creciente y acuciante problema que enfrentan los ganaderos de la provincia.

El ganadero afectado, Emilio Martín, relata con impotencia una semana de hallazgos dramáticos. "No pude hacer nada por ellos", explica, confirmando que los ataques ya no son incidentes aislados. Según Martín, los buitres atacan directamente a animales sanos, incluyendo terneros e incluso vacas en pleno parto.

Desde la organización agraria, se denuncia la superpoblación de buitres y la escasez de alimento natural como el cóctel perfecto que está llevando a las aves a modificar su comportamiento y atacar al ganado vivo. ASAJA critica duramente a las administraciones por "mirar hacia otro lado", sin ofrecer soluciones efectivas ni compensaciones adecuadas a las pérdidas económicas y al profundo estrés que estos episodios generan en el sector.

"No podemos permitir que los ganaderos sigan pagando las consecuencias de una mala gestión de la fauna silvestre", señalan desde ASAJA, que insiste en la necesidad de un seguimiento oficial y riguroso de los ataques. La organización exige medidas inmediatas de vigilancia, control poblacional y un sistema de compensación que refleje la dura realidad que vive el campo salmantino.