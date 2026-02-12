Declarada como "excepcional" la campaña agrícola 2025-2026 en Castilla y León debido a los daños ocasionados por los episodios de lluvias

La Junta de Castilla y León declara como "excepcional" la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos ocurridos el pasado mes de noviembre.

Según lo acordado en el Consejo de Gobierno de este jueves 12 de febrero se permitirá la adopción de acciones acordes a las necesidades del sector agrario, entre ellas, la flexibilización de los requisitos de las ayudas de la PAC frente a los perjuicios y daños ocasionados por episodios de lluvias.

En este sentido, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural analizará la existencia de “fenómeno meteorológico grave que afecte seriamente a la explotación”.

Entre los estragos sufridos en las fincas de cultivo destacan la saturación del suelo; la imposibilidad de que la maquinaría pueda entrar en las parcelas; dificultadas para la realización de siembras, abonados y tratamientos; incremento del riesgo de compactación o mayor incidencia de asfixia radicular, entre otros.