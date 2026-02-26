Denuncian la falta de ingeniero agrícola en la Unidad Veterinaria de Alba de Tormes

La Unión de Pequeños Agricultores, UPA, ha denunciado la falta de un técnico de UDA, ingeniero agrícola, en la Unidad Veterinaria de Alba de Tormes y la falta de previsión para que se cubra esa plaza asegruando que "parece ser que no está previsto que se cubra esa plaza según la contestación que el Consejo de la presidencia nos ha comunicado por escrito". La organización ha solicitado en varias ocasiones que se cubran las plazas en varias SAC y las unidades veterinarias de Alba y Ciudad Rodrigo y aseguran que han recibido respuesta que dice que la unidad de Ciudad Rodrigo ya cuenta con 3 gestores administrativos y un auxiliar, y que “la Unidad Veterinaria de Alba de Tormes se ha provisto recientemente de dos administrativos que tan necesarios eran,” del ingeniero agrícola para llevar la UDA de esa Unidad Veterinaria nada se dice, afirman.

Sin embargo, denuncian que esta semana todavía no había ningun administrativo en la misma.

Ante esta situación, desde UPA "nos dirigiremos nuevamente al Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, solicitando que de inmediato se dote del personal técnico que precisa la unidad veterinaria de Alba de Tormes, que lleva casi dos meses sin el (un pequeño periodo a principios del año 2025 que se contrató un técnico hasta que se incorporo el titular, que se fue de inmediato por traslado y desde entonces no se ha cubierto). De igual modo, insitieremos en la denuncia puesta por UPA Salamanca ante el Procurador del Comun de Castilla y León, trasmitiéndole esta contestación de la Junta, en la cual no se dice nada de contratar a un ingeniero agrícola que cubra la plaza destendida en esa Unidad Veterinaria", continúna.

Desde UPA Salamanca "no podemos permitir que haya administrados de primera y de segunda, e insta a la Junta de Castilla y León a que dote depersonal suficiente a sus Unidades Veterinaria y Secciones Agrarias Comarcales, dado que si cada vez se piden más requisitos y controles a los agricultores y ganaderos, tienen que dotar del suficiente personal, no solo que lleve a cabo dichos controles, sino lo más importante que explique e informe a agricultores y ganaderos sobre los mismos, ya que al menos en Alba de Tormes, lo que a día de hoy hay son las luces apagadas de su UDA".