La Dermatosis Nodular y la nueva PAC, protagonistas de la jornada de ASAJA en Ciudad Rodrigo

ASAJA Salamanca celebró este miércoles en Ciudad Rodrigo la jornada técnica “Ganadería entre Fronteras: Impacto de la nueva PAC y Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC)”, un encuentro que congregó a numerosos ganaderos de la comarca para analizar dos de los asuntos que más inquietan actualmente al sector: los cambios que traerá la futura PAC y la expansión de la DNC.

La sesión tuvo lugar en la sala de la UNED, coincidiendo con la Feria de San Andrés 2025, y contó con una nutrida representación de profesionales del campo, responsables públicos y técnicos especializados.

El presidente de ASAJA Salamanca, Juan Luis Delgado, fue el encargado de inaugurar la jornada. Agradeció la respuesta del sector y el apoyo de las entidades que han hecho posible la cita, insistiendo en la importancia de disponer de información “clara, actualizada y rigurosa” para afrontar los desafíos que se avecinan.

También intervino la concejala del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Joana Raquel Veloso, quien reafirmó el compromiso municipal con la ganadería y con la organización de espacios de formación y diálogo que permitan recoger las necesidades reales del territorio.

La DNC, protagonista de la primera ponencia

El técnico de MSD, Marcos Moreno, abrió el turno de intervenciones con una explicación detallada sobre la Dermatosis Nodular Contagiosa, una enfermedad vírica emergente cuya rápida expansión mantiene en alerta al sector.

Durante su exposición abordó los síntomas, las vías de transmisión y los protocolos de actuación, además de recordar la importancia de la detección precoz y la coordinación entre ganaderos, veterinarios y administraciones para contener su avance.

La nueva PAC 2028-2034, bajo la lupa

La segunda ponencia corrió a cargo del director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta, Ángel María Gómez Rivero, quien analizó los cambios previstos en la PAC 2028-2034, los nuevos requisitos para agricultores y ganaderos, la evolución de los eco-regímenes y las modificaciones que repercutirán directamente en las explotaciones salmantinas.

Gómez Rivero subrayó la necesidad de mantener un diálogo constante con el sector para aclarar dudas y asegurar que las ayudas se adapten a la realidad de las explotaciones extensivas.

Clausura y reivindicación del sector

El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, y el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, fueron los encargados de clausurar la jornada. Ambos agradecieron la amplia participación y destacaron la importancia de apoyar al sector en un momento marcado por cambios normativos y riesgos sanitarios.

Dujo recordó que “lo que hace falta es rentabilidad” y reiteró el rechazo de la organización a la propuesta de la nueva PAC. Anunció además la participación de ASAJA en la manifestación del 18 de diciembre, coincidiendo con la cumbre de jefes de Estado. También defendió la calidad de las producciones españolas —“somos el séptimo país exportador”— y avanzó que se está trabajando en la actualización del estatus del lobo.

Por su parte, el alcalde Marcos Iglesias agradeció la colaboración de ASAJA y señaló la preocupación que generan las enfermedades emergentes en el marco de la Feria de San Andrés. “Los ganaderos sois fundamentales para la comarca de Ciudad Rodrigo. Sin vosotros, la cadena se rompe”, afirmó.

La jornada concluyó con un vino español, que permitió a los participantes intercambiar impresiones en un ambiente distendido.