Destinados 331.000 euros a la protección de las colonias de murciélagos

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves, en la reunión del Consejo de Gobierno, una inversión de 331.271 euros destinada a un encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) para desarrollar actuaciones orientadas a frenar la disminución de las poblaciones de murciélagos en la comunidad.

El plan contempla varias líneas de intervención en refugios y cavidades donde habitan distintas especies de quirópteros. En primer lugar, TRAGSA llevará a cabo la regulación de accesos a determinadas cavidades mediante la instalación y reparación de cerramientos semipermeables. Estos sistemas permitirán el paso controlado de personas y de otras especies sin causar molestias ni riesgos para las colonias presentes.

Asimismo, se acometerá una restauración ambiental en los entornos de diversos refugios. Estos trabajos incluyen la retirada de residuos urbanos abandonados, la limpieza de material de derrubio y de guano, así como actuaciones auxiliares en edificaciones que albergan colonias, con el objetivo de mejorar su estado de conservación.

Finalmente, el proyecto contempla la instalación de carteles informativos junto a cavidades y refugios para dar a conocer las especies de murciélagos que habitan en cada zona y sensibilizar sobre su importancia ecológica.