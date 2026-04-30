Detectan malaria aviar en seis aves carroñeras sometidas a estudio

Un estudio realizado por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, formado por un equipo de cientifícos liderado por el Grupo de Investigación en Ecología y Gestión de Fauna Silvestre, y en el que ha participado la Universidad de Córdoba ha analizado 383 muestras de sangre de buitres (carroñeros obligados) y milanos (carroñeros facultativos) del noreste y centro de España.

Las muestras se han tomado concretamente en quebrantahuesos, buitre leonado, buitre negro, alimoche, milano real y milano negro.

La investigación revela que aunque la presencia general de la malaria aviar en las aves carroñeras españolas es baja (solo un 3,4% de las aves están infectadas), la diversidad de parásitos detectados es sorprendentemente alta. También se identificaron 10 nuevas interacciones huésped-parásito, donde figura la descripción de un nuevo linaje de Leucocytozoon (lGYPBAR01), que afecta a todos los buitres europeos que han sido analizados, excepto el buitre leonado.

Además, la malaria aviar ha sido detectada en las seis aves carroñeras que se han estudiado: las tasas más altas las presentan los milanos, especialmente el milano negro; entre los buitres, el negro mostró la mayor prevalencia, más que el quebrantahuesos o el leonado.

La más preocupante, según indican desde el IREC, ha sido la detección de Plasmodium relictum (linaje pSGS1) en un milano real adulto.

Esta enfermedad infecciosa ha sido catalogada como "potencialmente preocupante", ya que en España albergan el 90% de los buitres europeos.

La malaria aviar está causada por parásitos sanguíneos microscópicos (hemosporidios) de los géneros Plasmodium, Leucocytozoon y Haemoproteus, que se transmiten por la picadura de mosquitos y otros dípteros