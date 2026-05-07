La doma vaquera es declarada 'Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial' en Castilla y León

La doma vaquera es declarada por la Junta de Castilla y León como 'Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial'. Una decisión que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este jueves, pese a que ya se conocía el inicio de este procedimiento para su aprobación desde el pasado mes de diciembre.

Esta disciplina ecuestre se remonta a siglos pasados, teniendo una relación directa con los orígenes de la ganadería brava, tan arraigada a esta Comunidad y sobre todo a la provincia de Salamanca, epicentro de la crianza del toro bravo, donde, según datos aportados por la Junta, pastan 152 ganaderías.

La doma vaquera y su estrecha relación con el manejo del ganado también la vincula directamente con los encierros, que también tienen un papel destacado en Castilla y León. Sin embargo, también tiene una vertiente deportiva, que se manterializa en tres disciplinas regladas: la Doma Vaquera de Competición, que consiste en la ejecución en pista de una serie de ejercicios inspirados en las maniobras propias del trabajo con ganado, como cambios de pie, paradas en seco, medias vueltas o giros; las Faenas y Doma de Campo, que tienen su origen en el antiguo acoso y derribo, técnica empleada históricamente para la selección y doma del ganado bravo; y la Equitación de Trabajo, disciplina que integra pruebas como doma, manejo de ganado, prueba de velocidad y recorrido de obstáculos.

La vinculación del caballo con esta provincia es tal, que a lo largo del año hay varias ferias, así como rutas ecuestres donde el caballo es el protagonista indiscutible. Uno de los municipios que más ensalza la figura de este animal es el municipio de Ciudad Rodrigo, que desde hace veinticuatro años acoge la Feria del Caballo con concurso de doma vaquera.