Ecologistas en Acción exige suspender la caza en Castilla y León tras los incendios

La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente la suspensión “inmediata” de la media veda y de toda actividad cinegética en los terrenos afectados por los recientes incendios forestales, así como en las áreas colindantes. La organización argumenta que las condiciones meteorológicas extremas y la magnitud de los incendios impiden garantizar un control adecuado de la caza y suponen una amenaza añadida para la fauna silvestre.

En un comunicado, la entidad advierte de que el calor extremo y la falta de recursos destinados a la vigilancia agravan la situación de especies que ya sufren los efectos de la destrucción de hábitats, la pérdida de alimento y la contaminación del aire y del agua. “Los daños visibles en hectáreas arrasadas son solo una parte; las consecuencias ecológicas son mucho más profundas y duraderas”, señalan.

Los ecologistas recuerdan que la Ley de Caza de Castilla y León obliga a una planificación que garantice la sostenibilidad de los recursos y la conservación de la biodiversidad, principios que, a su juicio, no se cumplen en el actual periodo de media veda. Además, consideran que la práctica cinegética debe incluirse entre las limitaciones de acceso y uso impuestas en los planes de prevención y extinción de incendios.

Por todo ello, exigen a la Junta la paralización indefinida de la caza hasta que se restablezcan condiciones mínimas de seguridad, estabilidad ecológica y capacidad de regeneración natural.