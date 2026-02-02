Los embalses de Salamanca siguen subiendo y rozan el 80 por ciento de su capacidad

Las últimas lluvias han incrementado el volumen de los embalses de la provincia de la provincia que alcanzan casi el 80 por ciento de su capacidad en el caso de Santa Teresa y Águeda. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero, el embalse de Santa Teresa está al 79,1% de su capacidad, con un total de 392 hm3 de agua embalsada, una cifra muy superior a la media de los últimos diez años, que está en 346,2 hm3 pero más bajo que el año anterior en las mismas fechas. Santa Teresa ha abierto compuertas, con una salida media de 85,4 hm3 por segundo de agua. También ha abierto la presa el azud de Villagonzalo

Datos embalses Salamanca 2 febrero 2026

Por su parte, los embalses del sistema del Águeda, en Irueña hay 80,3 hm3 de los 110 de capacidad del embalse. Esta al 73 por ciento de su capacidad y también está desembalsando agua, una media semana de 43 hm3 por segundo. En Águeda, el volumen de agua embalsado llega al 79,3 %, con 12,2 hm3 de los 15,4 de capacidad máxima.