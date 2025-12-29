Estabilidad y calma en los precios de la ultima lonja del año en Salamanca

Calma y estabilidad en la última lonja de este 2025. Las mesas han apostado por repetir las cotizaciones de la semana anterior dotando al mercado de cierta estabilidad de cara al inicio del próximo año.

Así, en las mesas de cereal y ovino se ha optado por la repetición de todas las cotizaciones, al igual que la semana anterior que también repetían. En la de bovino de carne, que la semana pasada subía precios, se ha mantenido la estabilidad y repiten todas las tablas.

Mesa de cereales lonja de Salamanca 29 diciembre 2025

Mesa de ovino lonja de Salamanca 29 diciembre 2025

Mesa de bovino de carne lonja de Salamanca 29 diciembre 2025

Mesa de bovino de carne 1 lonja de Salamanca 29 diciembre 2025

La que si ha subido los precios es la mesa de bovino de vida, en la que en todas las categorías han subido los precios. Dos céntimos para los terneros que quedan con cotizaciones entre los 5,30 euros para las hembras de segunda y los 6,99 euros para los machos extra.