Estabilidad en el cereal y el ovino en la Lonja de Salamanca

La estabilidad ha marcado las primeras dos mesas de la Lonja de Salamanca este lunes 16 de febrero. En la mesa de cereal los vocales han optado por repetir todos los precios de la semana anterior, cortando así la subida de las dos últimas semanas en cereales como la avena, la cebadas o el centeno.

Mesa de cereales lonja de Salamanca 16 febrero 2026

Por su parte, en la mesa de ovino también repiten todas las categorías, lo que marca una semana de continuidad en los precios.

Mesa de ovino lonja de Salamanca 16 febrero 2026

La misma tendencia ha seguido la mesa de bovino de carne, que ha marcado la repetición de todos los precios. Una jornada de lunes en la que el mercado ha recuperado un poco más el pulso con 204 animales en el que los becerros han subido el precio, llegando a venderse hasta en 1.250 euros para los machos para cebadero y 1.092 para las hembras. Los terneros para cebadero se han vendido en 946 euros.

Mesa de bovino de carne lonja de Salamanca 16 febrero 2026