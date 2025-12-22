Estabilidad en los cereales, el cordero y el lechazo en la Lonja de Salamanca

La estabilidad ha protagonizado la mañana en la Lonja de Salamanca, donde las mesas de cereales y ovino han decidido repetir las cotizaciones de la semana anterior en todas las categorías.

En la mesa de cereales se ha optado por repetir en todas las categorías, por lo que el trigo se queda en 200 euros, la cebada en 191, la avena en 139, el centeno en 181 y el maíz en 217 euros.

Mesa de cereales lonja 22 diciembre 2025

El lechazo y el cordero también repiten cotización, con precios para el lechazo que oscilan entre los 6,40 y los 9,35 euros el kilo. El cordero se queda entre los 3,62 de los más grandes a 5,85 euros de los más pequeños.

Mesa de ovino lonja 22 diciembre 2025

En cuanto al bovino de carne suben un céntimo los machos de menos de 12 meses y repiten las hembras. También repiten las terneras de más de 12 meses. Los añojos suben un céntimo y repiten los erales, toros, novillos y vacas.

Mesa de bovino de carne lonja 22 diciembre 2025

Mesa de bovino de carne 1 lonja 22 diciembre 2025