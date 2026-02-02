Entre 30.000 y 90.000 euros de ayuda para prevenir los daños en bosques por incendios forestales

La Junta de Castilla y León informa de un lote ayudas destinadas a la prevención de daños y selvicultura, dentro del PEPAC 2023-2027, cofinanciadas por los Fondos FEADER, con un presupuesto que asciende a los 45 millones de euros.

La finalidad de estas ayudas, que oscila entre 30.000 euros y 90.000 euros, es financiar la redacción de un plan quinquenal de actuaciones para la prevención de daños y selvicultura, así como la ejecución de las actuaciones y mejoras planteadas en el mismo durante los cinco años de vigencia del plan, entre 2027 y 2031. Todo con el objetivo de prevenir los daños en bosques por incendios forestales.

Podrán solicitar estas ayudas todas las personas físicas o jurídicas que sean titular de una explotación o terreno forestal privado; las agrupaciones integradas por varios titulares de explotaciones forestales, sin necesidad de constituirse con personalidad jurídica, para realizar en común todas las actuaciones (los solicitantes que tengan plan de gestión forestal aprobado y en vigor no podrán agruparse con solicitantes cuyas explotaciones forestales no cuenten con un plan de gestión forestal que se encuentre en ese estado); y las comunidades de bienes, titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado.

Las solicitudes podrán presentarse, exclusivamente de forma telemática, a través de la aplicación electrónica 'Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros procedimientos no específicos (SCAG)', que estará disponible hasta el 20 de marzo.